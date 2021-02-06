Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек

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Профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента анонсировал появление вакцины против аллергии на кошек в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист работает наряду с командой Сеченовского университета. По предварительному плану, на 2021 год запланировано скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим.

Дорожная карта разработки подразумевает, что в 2022 году начнется вакцинация среди участников исследования.

"С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения", – заявил Валента.

По словам эксперта, вакцина будет безопасна, и ее можно будет воспроизвести путем генной инженерии. Для выработки иммунного ответа потребуется пять инъекций, затем прививку нужно будет делать каждые полгода.

Валента также добавил, что в дальнейшем препарат будет применяться и в профилактике, в том числе среди детей. Дополнительным плюсом вакцины станет защита от аллергии на собак, морских свинок и крыс.

Как заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, разработчики вакцины в перспективе даже смогут претендовать на получение Нобелевской премии. Он подтвердил, что создание препарата могут завершить в текущем 2021 году.

