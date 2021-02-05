Кинологи предупредили об опасности круп в рационе собаки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предостерег владельцев собак от кормления питомцев крупами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В своем комментарии эксперт обратил внимание на то, что каши как продукт питания не соответствуют принципам видотипичного питания.
"У питомца может нарушиться здоровая среда желудочно-кишечного тракта, каша даже может изменить кислотность желудка. При низкой кислотности собака не может полноценно переваривать и усваивать мясную и костную составляющую рациона, развивается гнилостная микрофлора", – объяснил Голубев.
Как следствие, добавил кинолог, в кровь питомца поступают токсины, провоцирующие развитие аллергии.
При этом совсем отказываться от каши для собаки не требуется, но она должна составлять не более 10% от дневного рациона. Выбирать следует гречку или рис, в отдельных случаях допустима овсяная крупа.
В августе 2020 года президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев представил перечень продуктов, смертельно опасных для собак. В частности, домашним питомцам нельзя употреблять исключительно человеческую еду – особенно сладкое.
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