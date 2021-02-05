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Общество

08:06

Орнитолог рекомендовала подкармливать птиц салом и семечками в предстоящие морозы

животные город общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в предстоящие морозы птиц можно подкармливать свежим салом или семечками, рассказала ветеринар-орнитолог парка "Сокольники" Наталья Анисимова.

По ее словам, из-за холодов лесным мелким птичкам, которых можно подкармливать через кормушки, нужно оставлять в основном зерно.

"Может быть, сейчас, в зимний период, должны преобладать больше семечки, потому что это более жирная еда. Такие птицы, как, например, синички, весной питаются насекомыми, им можно дополнительно давать сало", – приводит слова Анисимовой Агентство "Москва".

Специалист подчеркнула, что сало должно быть свежее, без соли, чеснока, зелени и других приправ.

Специалисты Мосприроды ранее подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей. Рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах, чтобы не притуплять их инстинкты к поиску пропитания.

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