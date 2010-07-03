Нижегородские ветеринары сделали кесарево сечение питону

Ветеринары в Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону по кличке Альбина.

"Бедная змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Серпентолог принял решение о необходимости оперативного вмешательства, чтобы помочь питону. Кесарево сечение было проведено бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога", – говорится на странице ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в социальной сети "ВКонтакте".

Операция длилась шесть часов, змея находилась под газовым наркозом. Сейчас пресмыкающееся чувствует себя хорошо.

В августе хозяйка одной из квартир в доме на 15-й Парковой улице в Москве обнаружила в своей ванной комнате змею. Она сама смогла поймать рептилию и теперь ищет ее хозяев. С такой же проблемой столкнулись и жители одной из квартир в Люберцах. Чтобы поймать змею, они вызвали спасателей.

В Пенсильвании змея проглотила саму себя. Видео из приюта для рептилий появилось в Facebook. На кадрах видно, как один из сотрудников заповедника пытается помочь бедной королевской змее по кличке Кронос. Под роликом сообщается, что несчастная проглотила 25 сантиметров своего хвоста. Все закончилось хорошо. Работники признались, что увидели такое впервые за 15 лет.

