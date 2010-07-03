В благотворительном фонде рассказали об изъятых во Внукове леопардовых котятах

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Леопардовых котят, которых изъяли в столичном аэропорту Внуково, лечат и кормят в благотворительном фонде защиты животных. Об этом Агентству "Москва" сообщила президент фонда Дарья Тараскина.

По ее словам, животные находятся в удовлетворительном состоянии, за ними ухаживают.

"Медицинские проблемы у них были, потому что перевозка такого рода легко не сказывается на здоровье", – сказала Тараскина.

Президент благотворительного фонда отметила, что котят планируют передать государству, но пока неизвестно, когда и каким органам.

Ранее сообщалось, что таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира, прилетевшего из Узбекистана, шесть котят азиатского леопарда. Мужчина пытался провезти их в багаже. Он спрятал зверей в пластиковые корзины, которые упаковал в полиэтиленовые пакеты. Разрешительных документов у него не было.