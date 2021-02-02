Американский сурок Фил пообещал затяжную зиму в США

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Знаменитый американский сурок Фил предсказал, что зима в США будет долгой, сообщает телеканал АВС27, который вел прямую трансляцию 135-го Дня сурка из города Панксатони, штата Пенсильвания.

День сурка (Groundhog Day) по традиции отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, чтобы узнать, как скоро наступит весна, нужно в этот день наблюдать за поведением сурка, который вылезает из своей норы. Считается, что если сурок спокойно покидает нору, не видя собственной тени, то зима закончится скоро и американцев ожидает ранняя весна. Если же погода солнечная, сурок увидит свою тень и, испугавшись ее, спрячется обратно в жилище – весна наступит не скоро.

В эти дни на северо-восточном побережье США бушуют снежные бури. В Панксатони в утро церемонии шел легкий снег, из-за которого, по всей видимости, сурок не спешил выходить из своего убежища, оформленного в виде ствола дерева с дверцами и надписью "Фил". В связи с этим, не дождавшись выхода сурка, один из организаторов сам вытащил животное из норы. Такой исход церемонии было решено трактовать как предвестие долгой зимы, которая продержится еще около шести недель.

Необычное завершение Дня сурка в Панксатони было ознаменовано и отсутствием традиционной многотысячной публики, которая из-за пандемии наблюдала за церемонией в режиме онлайн.

В свою очередь, сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка даже не собирались выходить на свежий воздух в свой официальный праздник, предпочитая проспать День сурка. В зоопарке рассказали, что в России живут степные сурки, для которых характерна долгая спячка. Они могут спать от трех до шести месяцев. Обычно московские сурки спят до марта.