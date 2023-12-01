Кинолог рассказал, как выбрать зимнюю одежду для собаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Некоторым собакам необходима одежда зимой, чтобы избежать обморожения, отметил глава Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Об этом сообщает News.ru.

"Если это маленькие собаки, то нужно приобрести одежду. Она должна быть не для красоты, а комфортной, не должна ограничивать движения, но при этом должен быть теплообмен", – объяснил эксперт.

По его словам, гладкошерстные животные рискуют получить обморожение, если будут без одежды находиться на улице в мороз.

Уражевский также не рекомендует выгуливать собак там, где посыпано большое количество противогололедных реагентов.

При этом, по его словам, с животными, у которых длинная шерсть, можно гулять прямо по снегу. Кинолог объяснил, что такие собаки комфортно чувствуют себя зимой.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев перечислил преимущества магазинного корма в рационе собаки. Он отметил, что, если у питомца есть особенности здоровья или какие-либо нюансы, которые стоит учитывать, как правило, существует корм, который их удовлетворит.



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