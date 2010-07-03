Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 22 государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июля по 31 августа пройдет акция по комплексному ультразвуковому исследованию (УЗИ) внутренних органов животных по единой цене, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что стоимость услуги, которая включает диагностику органов пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем, составит 944 рубля.

По словам председателя столичного комитета ветеринарии Алексея Сауткина, комплексная УЗИ-диагностика безопасна и безболезненна для животного.

"Она занимает около 40 минут и позволяет системно исследовать внутренние органы, выявить заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно", – приводятся в сообщении слова Сауткина.

Он отметил, что исследование позволяет получить развернутую информацию о беременности животного, развитии плода и предполагаемой дате родов.

Пройти процедуру можно в ветеринарных клиниках, а также вызвав специалистов на дом.

"Бригады службы ветеринарной помощи оснащены портативными аппаратами ультразвуковой диагностики. Это современные и мощные приборы, с помощью которых ветеринары могут провести высокоточное обследование в любых условиях", – подчеркнул Сауткин.

Стоимость комплексного УЗИ на дому во время акции будет стоить 944 рубля, но за выезд ветеринарной бригады на дом необходимо дополнительно заплатить 1431 рубль.

Подробную информацию об УЗИ питомцев можно получить по круглосуточному телефону государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-04-25.

На УЗИ-диагностику можно записаться заранее.

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Домашние любимцы не могут похвастаться таким теплообменом, как у их хозяев. По этой причине их следует оберегать от жаркой погоды. В случае перегрева животному необходимо смочить лапы и хвост.

