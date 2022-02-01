В ветклиниках Москвы началась акция по комплексной вакцинации домашних животных

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В государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета ветеринарии.
До конца февраля владельцы кошек и собак могут привить своих питомцев комплексной вакциной за 900 рублей с учетом скидки 30%. Это поможет защитить собак от бешенства, лептоспироза, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы плотоядных. Кошек это спасет от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.
Ветеринар станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров назвал вакцинацию единственным надежным способом защитить животное от инфекционных заболеваний. Причем вакцинировать питомцев нужно, даже если они постоянно содержатся в домашних условиях, так как заражение может произойти при контакте с уличной одеждой и обувью владельца.
После введения вакцины устойчивый иммунитет к инфекциям формируется в течение месяца. В этот период организм животного ослаблен, поэтому рекомендуется избегать контакта питомца с другими животными.
Вакцинировать можно только здоровых животных. Если же питомец болеет или недавно переболел, лучше отложить процедуру. Перед уколом любимцу надо провести профилактику против гельминтов. Вакцинировать животных можно с двухмесячного возраста.
Привить питомца комплексной вакциной можно в любой из 26 государственных лечебниц. Записаться можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" либо по телефону +7 (495) 612-04-25.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть проект, согласно которому могут ввести штрафы для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, жестоко обращается с ними и заводит дома животных, которых запрещено содержать в таких условиях.
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