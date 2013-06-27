Температура воздуха в салоне автобуса в ЮВАО достигла 46 градусов

Фото:Sosedi.ru

Пассажирам общественного транспорта в период жары приходится особенно тяжело. Так, в салоне одного из автобусов на юго-востоке Москвы температура воздуха превысила 45 градусов.

Такой температурный режим вредит организму человека и приводит к различным нарушениям в его функционировании.

"46 градусов! За что мы платим, покупая талончик? Если даже кондиционера нет", - жалуется жительница района Выхино-Жулебино Анна, подтверждая свои слова фотографией.

Стоит отметить, что на данный момент кондиционеры есть не везде. По данным за прошлый год, ими были оборудованы 3,8 тысячи единиц столичного общественного транспорта.

При этом больше повезло пассажирам автобусов: в этом виде транспорта оборудовано 42% машин. Доля троллейбусов составила 22 процента.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.