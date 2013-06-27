Температура воздуха в салоне автобуса в ЮВАО достигла 46 градусов

27 июня 2013, 20:05
Фото:Sosedi.ru
Пассажирам общественного транспорта в период жары приходится особенно тяжело. Так, в салоне одного из автобусов на юго-востоке Москвы температура воздуха превысила 45 градусов.
Такой температурный режим вредит организму человека и приводит к различным нарушениям в его функционировании.
"46 градусов! За что мы платим, покупая талончик? Если даже кондиционера нет", - жалуется жительница района Выхино-Жулебино Анна, подтверждая свои слова фотографией.
Ссылки по теме
Стоит отметить, что на данный момент кондиционеры есть не везде. По данным за прошлый год, ими были оборудованы 3,8 тысячи единиц столичного общественного транспорта.
При этом больше повезло пассажирам автобусов: в этом виде транспорта оборудовано 42% машин. Доля троллейбусов составила 22 процента.
Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: