Госдума увеличила в 2,5 раза финансирование парламентских партий

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении государственного финансирования политических партий, которые набрали на выборах в Госдуму больше 3% голосов избирателей. Финансирование будет увеличено в 2,5 раза.

Правительственный законопроект направлен на увеличение объема госфинансирования партий с 20 рублей до 50 рублей за каждый голос избирателя, полученный на думских выборах, сообщает РИА Новости.

Госфинансирование партий на таких условиях было введено в 2001 году, когда новый закон запретил им предпринимательскую деятельность, кроме продажи сувениров или своего имущества. При этом партии могут отказаться от бюджетных денег либо лишиться их, если не предоставят вовремя ежегодный финансовый отчет.

Изначально объем финансирования был установлен на уровне пяти минимальных размеров оплаты труда за каждую тысячу голосов (1,5 рубля за голос), в 2005 году повышен до 5 рублей, а в 2008 - до 20 за голос.