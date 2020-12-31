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В мире

14:13

Пьер Карден будет похоронен на кладбище Монмартр в Париже – СМИ

за рубежом утраты

Фото: ТАСС/AP Photo/Christophe Ena, File

Французский модельер Пьер Карден будет похоронен на кладбище Монмартр в Париже, сообщает RT со ссылкой на французские СМИ.

"Церемония состоится на кладбище Монмартр в Париже в кругу близких членов семьи", – говорится в сообщении.

Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Свою карьеру в мире моды начинал как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". Собственный стиль Кардена полагался на абстрактный геометризованный дизайн. Для его работ характерно также следование стилю унисекс.

На протяжении карьеры модельер запатентовал более 500 изобретений, в частности цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек, длинные пиджаки без воротника и другие элементы одежды.

Умер знаменитый французский модельер Пьер Карден

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