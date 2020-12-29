Историк моды Васильев назвал Пьера Кардена великим творцом

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Историк моды Александр Васильев прокомментировал Москве 24 сообщение о смерти французского модельера Пьера Кардена. По его словам, он лично знал "гения моды" и часто бывал в его театре "Эспас Карден" и в его ресторанах.

Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Свою карьеру в мире моды начинал как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". Собственный стиль Кардена полагался на абстрактный геометризованный дизайн. Для его работ характерно также следование стилю унисекс.

"Пьер Карден начинал у Кристиана Диора и создавал верхнюю одежду, хотя родом был из Италии, из Венеции. Его настоящее имя было Пьетро Кардини, но он был великолепный закройщик и прекрасный рисовальщик. То, что он мог создать, было очень сильно поддержано экономическим успехом, особенно в 60-е годы. Он создал образ женщины-инопланетянки, футуристки в шлеме, в кожаном платье и костюме, с застежкой-молнией, с накладными круглыми карманами, в черных колготках, в водолазке и в сапогах чулках. Это, конечно, гениально", – подчеркнул историк моды.





Александр Васильев историк моды Он был великий творец моды начала XX века, можно сказать, одним из последних могикан. Я абсолютно счастлив, что его жизнь была такой наполненной, насыщенной и такой великолепной.

Свой модный дом Карден основал в 1950 году. Его исключили из профессионального сообщества за то, что он стал продавать свои вещи в универмагах. В 1970-м он придумал дизайн для скафандров НАСА. Известно, что музой известного модельера некоторое время была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы для некоторых спектаклей, а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли.

На протяжении карьеры модельер запатентовал более 500 изобретений, в частности цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек, длинные пиджаки без воротника и другие элементы одежды.