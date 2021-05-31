В Китае семьям разрешат иметь трех детей

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Китайским семьям разрешат иметь трех детей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Отмечается, что решение принималось в Политбюро ЦК Коммунистической партии страны. Дата, с которой послабления вступят в силу, пока не называется. Власти КНР ожидают, что подобная мера позволит решить проблему старения населения.

Политика контроля демографии действует в Китае с 1970-х годов. Первоначально семьи могли воспитывать только одного ребенка. Нарушение наказывалось крупным штрафом. Политику смягчили в 2016 году, когда жителям Китая разрешили заводить двух детей.

Ранее сообщалось, что власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст. Сейчас в КНР мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55.