В Китае объявили о повышении пенсионного возраста

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Власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким докладом выступил премьер Госсовета Ли Кэцян. Он отметил, что данная мера связана с необходимостью постепенно достигнуть адекватного уровня рождаемости.

"Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения", – заявил премьер.

В докладе уточняется, что система социального обеспечения и благотворительности также будет совершенствоваться.

Сейчас в Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55. Такой ранний пенсионный возраст был установлен в 1978 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет.

Однако сейчас средняя продолжительность жизни в Китае составляет 77 лет, из-за чего власти и допустили возможность проведения пенсионной реформы.

Ранее в Китае объявили о полной победе над нищетой. Лидер страны Си Цзиньпин заявил, что из нищеты за последние восемь лет смогли выбраться 98,99 миллиона сельских жителей.