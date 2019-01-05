Население Китая сократилось на 1,27 млн впервые за 70 лет

Население Китая в 2018 году сократилось на 1,27 миллиона человек впервые за 70 лет.
Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад Пекинского университета, число родившихся в стране в 2018 году детей упало на 2,5 миллиона.
По мнению демографов, тенденция может стать необратимой, так как женщин детородного возраста в КНР намного меньше, чем мужчин. Кроме того, многие семьи отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицинскую помощь и образование.
В 1970-х годах власти страны ввели политику "одна семья – один ребенок". Решившиеся завести больше детей облагались штрафом. В январе 2016 года этот закон был отменен, а число допустимых детей увеличено до двух.
Тем не менее Китай остается государством с самой большой численностью населения в мире. По оценке Национального бюро статистики КНР, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.
Росстат ранее спрогнозировал увеличение численности населения страны к 2036 году до 157 миллионов человек. В настоящее время, по официальной статистике, в России проживает 147 миллионов человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.