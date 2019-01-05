Население Китая сократилось на 1,27 млн впервые за 70 лет

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Население Китая в 2018 году сократилось на 1,27 миллиона человек впервые за 70 лет.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на доклад Пекинского университета, число родившихся в стране в 2018 году детей упало на 2,5 миллиона.

По мнению демографов, тенденция может стать необратимой, так как женщин детородного возраста в КНР намного меньше, чем мужчин. Кроме того, многие семьи отказываются заводить детей из-за высоких расходов на медицинскую помощь и образование.

В 1970-х годах власти страны ввели политику "одна семья – один ребенок". Решившиеся завести больше детей облагались штрафом. В январе 2016 года этот закон был отменен, а число допустимых детей увеличено до двух.

Тем не менее Китай остается государством с самой большой численностью населения в мире. По оценке Национального бюро статистики КНР, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.

Росстат ранее спрогнозировал увеличение численности населения страны к 2036 году до 157 миллионов человек. В настоящее время, по официальной статистике, в России проживает 147 миллионов человек.