Россиянин Никитин признал вину по делу о нарушении экспортного контроля в США

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Россиянин Олег Никитин признал вину по делу о нарушении экспортного контроля в США. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции.

Известно, что гражданину РФ грозит до 5 лет тюрьмы и штраф.

Никитин, которому принадлежит зарегистрированная в РФ компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.

Россиянин и двое итальянцев были арестованы в Саванне, штат Джорджия, в декабре 2019 года.

Ранее гражданина РФ Сергея Медведева приговорили к 10 годам тюрьмы в США. Мужчина обвинялся в киберпреступлениях.

19 марта 2021 года россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla. По данным Минюста США, в период с 15 июля по 22 августа 2020 года он пытался подкупить сотрудника американской компании.