Россиянина Медведева приговорили к 10 годам тюрьмы в США

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Россиянин Сергей Медведев получил 10 лет тюрьмы в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минюста.

"33-летний Сергей Медведев, известный также как "Стелс, "Сегмед" и "Серж-медведь", <...> был приговорен к 10 годам лишения свободы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Медведев признал вину в совершении киберпреступлений в США. Он рассказал, что участвовал в преступлении в составе группы.

Сообщалось, что группа осуществляла мошеннические действия через фирму, которая скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, а также вредоносное программное обеспечение. Незаконная организация нанесла фактический ущерб финансовым организациям и частным лицам на сумму в 568 миллионов долларов.

Накануне россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla. По данным Минюста США, в период с 15 июля по 22 августа 2020 года он пытался подкупить сотрудника американской компании.