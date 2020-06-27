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Общество

01:58

Россиянин Сергей Медведев признал вину в совершении киберпреступлений в США

за рубежом общество

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Гражданин РФ Сергей Медведев признал вину в совершении киберпреступлений в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Минюста.

Известно, что заседание суда прошло в Неваде. Медведев признался в совершении преступления в составе группы.

"Один из лидеров преступной группировки признал вину в нарушении закона о (противодействии – Прим. Ред.) рэкету и коррупционным организациям (RICO Act)", – сообщается в заявлении.

Известно, что группа осуществляла мошеннические действия через фирму, которая скупала и продавала краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, а также вредоносное программное обеспечение.

"33-летний россиянин Сергей Медведев признал вину перед окружным судьей Невады", – поясняется в заявлении Минюста.

По данным ведомства, незаконная организация нанесла фактический ущерб финансовым организациям и частным лицам на сумму в 568 миллионов долларов.

Ранее россиянин Бурков признал свою вину в суде США. Гражданина РФ обвиняли в кибермошенничестве. Бурков сознался по двум пунктам обвинения из пяти.

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