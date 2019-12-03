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Происшествия

19:21 (обновлено 03.12.2019 22:04)

Россиянина арестовали в США по обвинению в финансовых махинациях

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/alexraths

Гражданин России Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях. Такие же обвинения выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина США, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции.

Никитин, которому принадлежит зарегистрированная в РФ компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.

Россиянин и двое итальянцев арестованы в Саванне (штат Джорджия) и ожидают суда.

Посольство РФ в США находится на связи с Олегом Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе в штате Джорджии по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.


Ранее в Кувейте суд приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

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