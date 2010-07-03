На северо-западе Индии разбился МиГ-27

На северо-западе Индии разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик МиГ-27, который принадлежал ВВС страны. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, вблизи города Джодхпур в штате Раджастхан. Самолет совершал плановый полет, когда возникли неполадки с двигателем. Пилот успел катапультироваться.