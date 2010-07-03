Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

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В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем – возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", – говорится в сообщении.

Порошенко также отметил, что равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой продолжится, если "РФ прекратит агрессию, даст надежные гарантии ее неповторения".

По инициативе украинской стороны 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года. Москва выразила глубокое сожаление в связи с решением Украины и назвала это деструктивным шагом.

На Украине 31 марта проходят президентские выборы. По всей стране открылись избирательные участки для голосования. Всего на пост лидера Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом.

По рейтингам, составленным за неделю до голосования, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 30%. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают 17% граждан, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,5%. Будущий президент возглавит Украину на пять лет.