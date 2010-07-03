Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Фото: ТАСС/Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire
В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем – возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", – говорится в сообщении.
Порошенко также отметил, что равноправный двусторонний диалог между Киевом и Москвой продолжится, если "РФ прекратит агрессию, даст надежные гарантии ее неповторения".
По инициативе украинской стороны 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года. Москва выразила глубокое сожаление в связи с решением Украины и назвала это деструктивным шагом.
На Украине 31 марта проходят президентские выборы. По всей стране открылись избирательные участки для голосования. Всего на пост лидера Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом.
По рейтингам, составленным за неделю до голосования, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 30%. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают 17% граждан, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,5%. Будущий президент возглавит Украину на пять лет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.