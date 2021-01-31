В Канаде профессор продолжил вести лекции после смерти

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Студент университета Конкордия в Монреале Аарон Ансуини обнаружил, что онлайн-лекции по истории искусств ведет преподаватель, умерший в 2019 году.

Как пишет Toronto Star, это стало известно, когда проходивший обучение студент прослушал лекцию и решил задать преподавателю несколько вопросов.

После этого Ансуини написал в Twitter, что студенты часто учатся по учебникам умерших авторов, однако он нашел странным, что он узнал о смерти профессора после курса.

Семья покойного Франсуа-Марка Ганьона, напротив, поддержала идею университета. Его сын заявил, что счастлив, так как студенты до сих пор извлекают пользу.

Жена преподавателя также положительно отнеслась к ситуации. Она порадовалась, что со смертью некоторых людей их присутствие на земле продолжается.

Ранее стало известно, что три столичных вуза – МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО – возобновляют очный режим обучения, прерванный из пандемии коронавируса.