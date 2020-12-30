Пациентов с коронавирусом в США размещают в сувенирных лавках

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Больницам в Калифорнии приходится размещать пациентов с коронавирусной инфекцией в сувенирных магазинах. Об этом сообщает "Газета.ру".

В американском штате есть сложности с пропускной способностью и наличием мест в больницах для зараженных COVID-19. Некоторых заболевших приходится лечить возле зоны ожидания отделения неотложной помощи. Людей, находящихся в достаточно стабильном состоянии, отправляют домой с кислородом.

При ухудшении ситуации медицинские учреждения решают, кого можно лечить, а на кого из жителей не хватает ресурсов, добавила исполнительный директор общественной больницы имени Мартина Лютера Кинга – младшего в Уиллоубруке Элейн Батчлор.

Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу случаев нового коронавируса.

Ранее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 81 миллион человек. Активных случаев, то есть тех, кто болеет сейчас, – 22 миллиона.