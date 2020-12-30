Конституционный суд признал незаконным указ Зеленского об отстранении главы суда

18:01
Фото: ТАСС/VALENTYN OGIRENKO/POOL/EPA
Конституционный суд (КС) Украины признал незаконным указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении от должности председателя суда Александра Тупицкого, тем самым обвинив главу государства в превышении властных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
"Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ред.), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> Конституции Украины", – сообщили в суде.
Суд установил, что Зеленский превысил свои конституционные полномочия, и поэтому его указ является юридически ничтожным и невозможным к исполнению, поскольку Конституция Украины не предусматривает права президента отстранить от должности судью Конституционного суда, как и вообще не предусматривает возможности его отстранения кем бы то ни было. По заключению суда Тупицкий должен продолжать исполнять свои обязанности, а Зеленский обязан немедленно отменить свой указ.
Таким образом, попытка президента отстранить Тупицкого "фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность", – сообщает КС.
В связи с этим суд напомнил Зеленскому о предусмотренной Уголовным кодексом ответственности "за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов".
Во вторник, 29 декабря, Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности главы Конституционного суда сроком на два месяца, объяснив такое решение необходимостью "восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса".
Началом конституционного кризиса в стране считается 27 октября, когда Конституционный суд отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Зеленский назвал это решение суда "заговором части старых элит и олигархов против президента и против страны".
После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект о признании ничтожным решения КС как принятого "в условиях реального конфликта интересов". Документ также предусматривает лишение полномочий судей и начало процедуры назначения нового состава КС.
Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что законопроект "имеет признаки конституционного переворота".
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