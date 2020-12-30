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Общество

15:31

В Турции иностранным туристам запретили в новогоднюю ночь посещать центральные площади

за рубежом общество

Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

В Турции запретили местным жителям и иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, сообщает РИА Новости.

Запрет, введенный МВД Турции в рамках борьбы с пандемией, будет действовать с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января. В Стамбуле запрещено выходить на улицу Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре – на площадь Кызылай, в Измире – на площадь Гюндогду.

Список всех городских территорий, подпадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.

Ранее турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа, иметь отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан в течение 72 часов перед въездом. В случае отсутствия справки или при наличии устаревшего теста в доступе на территорию страны откажут.

Турецкие власти обязали заграничных пассажиров иметь при себе отрицательный тест на COVID-19

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