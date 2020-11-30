В Армении возбудили дело о переброске боевиков в Карабах

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Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против представителей военного руководства Турции по статье "Финансирование терроризма" по обвинению в вооружении и переброске боевиков террористических организаций для участия в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным прокуратуры, турецкие должностные лица, относящиеся к военно-политическому руководству Турции, профинансировали, снабдили оружием и боеприпасами международные террористические группировки для осуществления террористической деятельности в Армении и Карабахе.

Сообщается, что турецкая сторона также обеспечила беспрепятственный переход боевиков через границу Сирии и Турции на территорию Азербайджана.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в вооруженных столкновениях в Нагорном Карабахе принимали участие около 2 тысяч наемников с Ближнего Востока. Он также отметил, что РФ беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока.

10 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом сообщалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.