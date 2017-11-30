Власти Франции предъявили обвинения риелтору в рамках дела Керимова

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Французские власти предъявили обвинения риелтору, который сотрудничал с российским сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает телеканал France 3, ссылаясь на заявление прокурора Ниццы.

По информации телеканала, женщину-риелтора, которая работала с недвижимостью в районе мыса Антиб, задержали 23 ноября. Ее, как и Керимова, обвинили в отмывание денег и уклонении от уплаты налогов. Уточняется, что в настоящий момент она находится под стражей.

Кроме того, в связи с расследованием дела Керимова, власти Франции предъявили обвинения управляющему вилл Седрику Фожеру. Впоследствии его выпустили на свободу под залог в 140 тысяч евро. Телеканал France 3 также сообщает о том, что по этому делу были допрошены два архитектора и архитектор по ландшафту.

Российский сенатор Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Оттуда его доставили в полицейский участок. Керимов обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов. В Кремле заявили, что намерены продолжить защищать интересы сенатора.

Впоследствии суд выпустил Керимова под залог в размере пяти миллионов евро. Кроме того, сенатору запретили покидать департамент Приморские Альпы.