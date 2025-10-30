Власти Франции приравняли секс без согласия к изнасилованию

Фото: depositphotos/YGphoto

Во Франции приняли новый закон, который предполагает, что любой сексуальный акт без согласия приравнивается к изнасилованию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Politico.

В документе подчеркивается, что согласие должно быть добровольным и осознанным, а также выражаться до акта. Более того, его можно отозвать в любой момент.

Как отметило издание, молчание или отсутствие реакции со стороны жертвы не могут расцениваться как подтверждение желания.

