30 октября, 21:47

В мире

Власти Франции приравняли секс без согласия к изнасилованию

Фото: depositphotos/YGphoto

Во Франции приняли новый закон, который предполагает, что любой сексуальный акт без согласия приравнивается к изнасилованию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Politico.

В документе подчеркивается, что согласие должно быть добровольным и осознанным, а также выражаться до акта. Более того, его можно отозвать в любой момент.

Как отметило издание, молчание или отсутствие реакции со стороны жертвы не могут расцениваться как подтверждение желания.

Ранее учительница в Сингапуре дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине. Интимные связи 34-летнего педагога со школьником происходили на территории многоуровневой парковки.

После того как подросток захотел прекратить общение, женщина начала преследовать его, отправив как минимум 18 писем и сообщений. Расследование, начатое по факту действий педагога, длилось больше года, а в марте 2024 года женщине запретили работать в школах.

СК возбудил дело после информации о домогательствах к девушкам в центре Москвы

за рубежом

