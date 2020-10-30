Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млн

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С начала пандемии в мире зафиксировано 45 018 354 случая заражения COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным на 30 октября, во всем мире число умерших от заболеваний, связанных с коронавирусом, увеличилось до 1 181 027 человек, болезнь удалось побороть 30 298 756 людям.

Больше всего случаев заражения и смертей зафиксировано в Соединенных Штатах. Там выявлено 8 944 934 случая COVID-19 и 228 656 летальных исходов. Более 3,5 миллиона человек в США вылечились от коронавируса.

На втором месте по числу случаев COVID-19 занимает Индия. Там выявили 8 088 851 случай коронавируса при 121 090 смертельных случаях и более 7,3 миллиона выздоровевших.

Бразилия занимает третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире. В стране поставлено 5 494 376 диагнозов COVID-19, умерли 158 969 заболевших, вылечились более 4,9 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе страной с самым высоким показателем смертности является Чехия – 12,3 случая на 100 тысяч населения. С 28 октября по 3 ноября в стране запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00. Выйти из дома можно, если речь идет о срочной рабочей поездке или же для оказания медицинской помощи. Кроме того, разрешен выгул собак в радиусе 500 метров от дома.