Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск

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Депутат Илан Шор объявлен министерством внутренних дел Молдавии в международный розыск, передает РИА Новости.

Ответственным за исполнение назначен Генеральный инспекторат полиции.

Ранее на Шора возбудили уголовное дело по факту незаконного выезда из страны. Глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе сообщал, что обратился к украинским коллегам с просьбой предоставить информацию о возможном въезде депутата. Существует вероятность, что он попал на территорию Украины через Приднестровье.

В июне 2017 года суд Кишинева приговорил Илана Шора, являющегося супругом известной российской певицы Жасмин, к 7,5 годам лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях. Ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он как глава партии "Шор" стал депутатом парламента.

Ранее стало известно, что посольство России в Австрии проверяет информацию о розыске гражданина РФ Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже. В полиции Зальцбурга заявили, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки на основании европейских и международных ордеров на арест. Власти Австрии подозревают мужчину "в разглашении государственных секретов".