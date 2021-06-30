Американцы смогут выбирать пол при получении паспорта

Фото: AP Photo/Eileen Putman

Граждане США смогут выбирать себе пол при оформлении заявок на паспорт и консульские свидетельства о рождении. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте Госдепа страны.

Данное решение принято в поддержку ЛГБТК+ персон.



Уточняется, что теперь при оформлении документов пропадет необходимость предоставлять справку, если выбранный самостоятельно пол будет отличаться от гендерной принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности.

При этом выбор пола будет варьироваться только между "мужским" и "женским", отметил Блинкен. По его словам, указание других половых принадлежностей является технически сложной задачей.

Ранее посольство США в Москве вывесило радужный флаг в честь празднования Flag Pride Day. В ведомстве также отметили, что месяц гордости призван доказать право каждого человека прожить жизнь, свободную от ненависти, предубеждений и преследований.

