Обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли в США

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Посольство США эвакуировало Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в интернете бытовой химии.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, это произошло "в самый разгар пандемии" коронавируса. С тех пор 55-летний гражданин США находится в Техасе.

Адвокат иностранца Антон Омельченко отметил, что его подзащитный покинул территорию РФ "официально и легально". Российские власти выдали ему выездную визу.

По словам адвоката, следствие пока не планирует прекращать уголовное преследование. "Сейчас он ждет окончания карантина и как разрешится ситуация", – сказал юрист.

С 2017 года американец содержался в СИЗО. Сотрудники таможни обнаружили в заказанной им в Китае бытовой химии запрещенное в России вещество – гамма-бутиролактон.

В Китае оно свободно продается и входит в состав большого перечня продукции бытового назначения. Грандстафф проживал в России, он женат на гражданке РФ.

По словам адвоката, дело находилось в компетенции сотрудников полиции, которые были уволены в связи с делом журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунов.

В марте 2019 года Солнцевский суд Москвы направил в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении Грандстаффа. Тогда он был освобожден из-под стражи.

Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его. Московский городской суд в декабре признал решение о возврате дела в надзорное ведомство законным.

Ранее сообщалось, что гражданина России Станислава Лисова, отбывшего в США срок по обвинению в кибермошенничестве, депортировали из Нью-Йорка в РФ.