McDonald’s выпустит набор фарфоровой посуды к платиновому юбилею Елизаветы II

Фото: mcdonalds.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Великобритании выпустит набор фарфоровой посуды "для королевских особ" в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что лимитированный сервиз будет выполнен в форме упаковки McDonald’s. Всего будет выпущено 70 таких наборов. С 31 мая они будут разыгрываться среди покупателей в приложении ресторана.

Набор будет включать Биг Мак, картофель фри и молочный коктейль, которые подадут в фарфоровом сервизе, украшенном символикой и надписями в честь платинового юбилея монарха. Кроме того, бургер Quarter Pounder сменит название на "Royale с сыром", его стоимость составит 99 пенсов вместо 3,59 фунта стерлингов.

McDonald’s также временно поменял слоган с I'm lovin' it на one's lovin' it и записал новую версию джингла с королевским филармоническим оркестром.

Ранее сообщалось, что компания Mattel выпустила куклу Barbie "Королева Елизавета II" в честь 96-летия монарха. Кукла одета в платье цвета слоновой кости, на ней украшенная орденскими знаками голубая лента. Голову куклы украшает тиара, которая создавалась по мотивам тиары с бахромой королевы Марии. В ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом.