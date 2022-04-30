В Польше 500 вагонов газа могут взорваться из-за санкций

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Фото: depositphotos/Hackman
В Польше около 500 вагонов сжиженного газа могут взорваться из-за санкций, введенных против дочернего предприятия "Новатэка" Novatek Green Energy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что опасность выброса газа в атмосферу с последующим возгоранием может произойти из-за длительного простоя вагонов на путях, росте давления внутри них и повышении внешней температуры.
В связи с этим в компании Novatek Green Energy считают, что нужно как можно быстрее принять меры, чтобы газ в железнодорожных цистернах газ безопасно прибыл в перегрузочные терминалы.
"Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении", – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Польша обязала "дочку" "Новатэка" Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
По его словам, премьер-министр страны поручил компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в те сети, которыми формально владеет "Новатэк". Он уточнил, что в случае невыполнения данного требования могут быть применены принудительные средства.
До этого замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что после наложения Польшей санкций на российские фирмы несколько десятков гмин в республике (малая территориальная единица) остались без газа.
Он отметил, что власти стараются сделать все возможное, чтобы восстановить снабжение газом эти районы.
Проблемы появились после того, как фирма Novatek Green Energy прекратила поставки сжиженного углеводородного газа польским потребителям в результате наложения на компанию санкций.
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