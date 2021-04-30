В Барселоне начали получать электричество от тротуара

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В Барселоне начался эксперимент по выработке электроэнергии с помощью тротуарной плитки. Новое покрытие состоит из солнечных панелей, сообщает The Guardian.

Отмечается, что дорожки со специальным покрытием, принимающим естественный свет и превращающий его в электричество, появились в небольшом парке. Площадка в 50 "квадратов" будет каждый год вырабатывать 7,5 тысячи киловатт-часов. Этого хватит на три дома.

На установку экологичного тротуара из городского бюджета выделили 30 тысяч евро, а остальные расходы взял на себя производитель.

"Нам придется оценить износ, потому что, очевидно, это не то же, что солнечные панели на крышах, хотя они и обладают высокой устойчивостью. Что касается рентабельности, то трудно сказать, насколько дешевле обошлась бы установка, если бы такими панелями покрыли большую площадь", – рассказал ответственный за чрезвычайные климатические ситуации и экологические преобразования Элой Бадия.

По его словам, в данной ситуации есть риск, что солнечный тротуар будет бесполезен в черте города в связи с высокой плотностью населения. Однако таким способом Барселона стремится стать свободной от выбросов к 2050 году, отметил Бадия.

Ранее сообщалось, что Барселона откроется для россиян в конце лета – осенью, если ЕС введет цифровые коронавирусные сертификаты, а также начнет признавать аналогичные документы с третьими странами.