Пирамиду Хеопса закроют для туристов в Египте в июне 2023 года

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Пирамиду Хеопса в Гизе решили закрыть для посещений с июня этого года. Об этом заявило министерство туризма и древностей Египта.

Ведомство отметило, что причина заключается в работах по реставрации, которые пройдут в рамках программы регулярного обслуживания данной достопримечательности.

"Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса", – цитирует министерство РИА Новости.

До этого говорилось, что правительство Таиланда одобрило введение туристического сбора для приезжающих из-за рубежа в размере от 150 до 300 бат (4–9 долларов) с 1 июня. Минимальная сумма будет взиматься с туристов, прибывающих в страну по суше или морю, максимальная – с авиапассажиров.

Также в Южной Корее решили ввести новые типы виз для российских туристов – для тех, кто стремится глубже изучить корейскую поп-культуру, и для тех, кто работает удаленно. Кроме того, власти страны хотят облегчить процесс трудоустройства иностранцев в гостиничном и туристическом секторе. Планируется сделать более лояльным регулирование рабочего времени для иностранных студентов.

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