Статую "Русалочка" в Копенгагене окрасили в цвета российского триколора

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Основание статуи "Русалочка", изображающей персонажа одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, раскрасили в цвета российского флага. Об этом сообщает Reuters.

Белая, синяя и красная полосы, нанесенные на переднюю сторону камня, на котором сидит Русалочка, были обнаружены в четверг, 2 февраля. Полиция Дании расценила действия неизвестных как вандализм. Причастные к инциденту пока не установлены.

"Русалочка" является популярным туристическим объектом и считается самой известной достопримечательностью датской столицы.

Ранее в Польше футбольные болельщики вывесили антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время матча с участием местного клуба "Шленск". По информации польских СМИ, баннер с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым украинским гербом оказался за воротами гостевой команды.

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