Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Акция против антироссийской западной политики прошла в Берлине, сообщает Welt.

По данным издания, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. На улицах прошел традиционный марш памяти, который посвящен лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. В ходе митинга можно было услышать лозунги в поддержку российской стороны.

"<...> в основном мужчины скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и тому подобные", – говорится в сообщении.

Также на акции были замечены люди с флагом Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что американцы раскритиковали Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии.

Представитель Республиканской партии Пол Госар заявил, что нет ничего удивительного в том, что Киев отказался от перемирия. Он добавил, что финансировать противостояние безнравственно.

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