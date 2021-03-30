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Происшествия

16:14

Мемориал на горе Рашмор с портретами четырех президентов США закрыли из-за пожаров – СМИ

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Stephen Groves

Жителей свыше 400 домов в американском штате Южная Дакота эвакуировали из-за пожаров. Кроме того, в связи с этим закрыли мемориал на горе Рашмор. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что первый очаг возгорания зафиксировали к западу от города Рапид-Сити. По информации местной пожарной службы, в результате пожара разрушен жилой дом и два других строения. Огонь ликвидируют 250 пожарных, сведений о погибших не поступало.

По предварительным данным, происшествие вызвано антропогенным фактором. Площадь возгорания превысила 7 квадратных километров. Стало известно, что еще два пожара вспыхнули около небольшого города Кистоун, что вынудило власти временно закрыть мемориал на горе Рашмор, где высечены почти 20-метровые портреты четырех президентов США, среди которых Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Калифорнии. Там вспыхнул целый индустриальный парк. Десятки автобусов и несколько строений оказались объяты огнем.

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