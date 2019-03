Кита Флинта похоронили под песни фанатов

Фото: ТАСС/ EPA/SEAN DEMPSEY

Вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в британском городе Брейтри. В траурной церемонии приняли участие сотни фанатов, которые приехали со всего мира, сообщает Sky News.

Гроб с телом Флинта несли до дверей церкви под песню The Prodigy System of a Down. За процессией следовала одна из собак музыканта.

На службе в церкви присутствовала только семья Флинта.

По данным СМИ, траурное шествие растянулось на 2,5 километра. Когда гроб внесли в церковь, на всю улицу заиграла Out if space.

Вокалиста The Prodigy нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Норт Энд. Музыкант покончил с собой. По информации СМИ, к такому поступку его мог подтолкнуть развод с супругой в начале 2019 года.



The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live, но поездку пришлось отменить.