Сотни поклонников пришли проститься с фронтменом The Prodigy Китом Флинтом

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Joe Giddens

Состоялось прощание с фронтменом британской группы The Prodigy Китом Флинтом. Сотни поклонников собрались на улицах английского графства Эссекс, чтобы попрощаться с певцом, сообщает The Daily Mail.

По данным СМИ, траурное шествие в Эссексе растянулось на 2,5 километра. Когда гроб внесли в церковь на всю улицу заиграла композиция Out if space.

Среди собравшихся было немало знаменитостей. Также на прощальную церемонию прибыла бывшая жена Флинта Маюми Кай.

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Ранее участники группы пригласили фанатов принять участие в церемонии прощания с Флинтом.

Флинта нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Норт Энд. Музыкант покончил с собой. По информации СМИ, к такому поступку его мог подтолкнуть развод с супругой в начале 2019 года.

The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live, но поездку пришлось отменить.