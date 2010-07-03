Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:39

Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта

утраты культура за рубежом

08:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma

Участники британской группы The Prodigy пригласили фанатов принять участие в церемонии прощания с Китом Флинтом.

"Поклонники приглашены принять участие в траурной процессии, которая начинается в 15:00 в Брейнтри, Эссекс, 29 марта", – говорится в сообщении The Prodigy в микроблоге Twitter.

Как уточняется, траурная процессия будет проходить в церкви Святой Марии.

Солист The Prodigy был найден мертвым в своем доме в Данмоу, графство Эссекс, 4 марта. Спустя несколько часов в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация о том, что он покончил жизнь самоубийством.

По данным издания Daily Mail, за 48 часов до смерти Флинт принимал участие в забеге в британском городе Челмсфорд и был в хорошем настроении. Согласно некоторым сведениям, вокалист The Prodigy покончил с собой, не выдержав разрыва со своей женой Маюми Каи. Лидер Sex Pistols Джонни Роттен считает, что музыкант сделал это, поскольку был очень одинок.

The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live, но поездку пришлось отменить.

утраты культура за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика