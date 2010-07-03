Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта

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Участники британской группы The Prodigy пригласили фанатов принять участие в церемонии прощания с Китом Флинтом.

"Поклонники приглашены принять участие в траурной процессии, которая начинается в 15:00 в Брейнтри, Эссекс, 29 марта", – говорится в сообщении The Prodigy в микроблоге Twitter.

Как уточняется, траурная процессия будет проходить в церкви Святой Марии.

Солист The Prodigy был найден мертвым в своем доме в Данмоу, графство Эссекс, 4 марта. Спустя несколько часов в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация о том, что он покончил жизнь самоубийством.

По данным издания Daily Mail, за 48 часов до смерти Флинт принимал участие в забеге в британском городе Челмсфорд и был в хорошем настроении. Согласно некоторым сведениям, вокалист The Prodigy покончил с собой, не выдержав разрыва со своей женой Маюми Каи. Лидер Sex Pistols Джонни Роттен считает, что музыкант сделал это, поскольку был очень одинок.

The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live, но поездку пришлось отменить.