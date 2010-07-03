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05:56

Лидер Sex Pistols объяснил причину смерти вокалиста The Prodigy

утраты культура

05:56

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Фото: AP/TASS/Brent N. Clarke

Лидер культовой панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, так как в последние годы был абсолютно одинок.

63-летний музыкант пояснил, что они были хорошими друзьями. По его словам, новость о смерти Флинта "разбила ему сердце", передает портал TMZ.

"Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило", – отметил он.

Роттен подчеркнул, что слишком большое количество людей в рок-индустрии страдают от одиночества, и призвал музыкантов поддерживать друг друга.

"Если кому-то нужна помощь, приходите и поговорите со мной. Не нужно умирать", – сказал фронтмен Sex Pistols.

Флинт был найден мертвым в своем доме в Данмоу 4 марта. Таблоид The Sun сообщил, что вокалист покончил с собой, не выдержав разрыва с женой Маюми Каи, который произошел два месяца назад.

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