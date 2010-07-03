Стало известно о действиях солиста The Prodigy перед смертью

Солист культовой электронной панк-группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до своей смерти пробежал пятикилометровый кросс.
Как стало известно изданию Daily Mail, которое цитирует портал "Мир 24", вокалист принимал участие в забеге в британском городе Челмсфорд.
Отмечается, что он преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды. При этом один из участников кросса рассказал, что Флинт был в хорошем настроении.
Музыкант был найден мертвым в своем доме в Данмоу, графство Эссекс, 4 марта. Спустя несколько часов в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация о том, что он покончил жизнь самоубийством.
The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live в Парке Горького.
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