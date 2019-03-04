Умер вокалист The Prodigy

Фото: ТАСС/ZUMA/Visual

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт, сообщает The Sun. Он умер на 50-м году жизни.

Тело артиста обнаружили утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс.

Причину смерти полиция не сообщает, однако сейчас нет основания полагать, что она стала следствием преступных действий. "Смерть не рассматривается как вызывающая подозрения, и дело будет подготовлено для передачи коронеру", – пояснил представитель службы скорой помощи.

Группа Prodigy должна была приехать в Москву 14 июля. Предполагалось, что она выступит на фестивале Park Live в Парке Горького.

Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990 создал группу The Prodigy. Сначала он участвовал в ней в качестве танцора, но в 1996 году впервые записал сингл как вокалист.

В видео, которое сопровождало сингл Firestarter, Флинт предстал в своем новом образе, ставшим фирменной маркой The Prodigy. Тенденция с вокалом продолжилась в новом сингле Breathe, где он пел с Максимом Реалити.

Группа выпустила семь альбомов, последний из которых вышел в 2018 году. Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы, как FLINT и Clever Brains Fryin'.

В 2017 году у коллектива вышло видео на песню Mindfields. Ролик был снят в Воронеже во время гастролей группы по России в 2016 году. В 2018-м The Prodigy выступали в Москве.



Видео: YouTube/The Prodigy