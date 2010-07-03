Названа причина смерти солиста The Prodigy

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Солист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Об этом говорится в официальном аккаунте группы в Instagram.

"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол и растерян. Сердце разбито... r.i.p. брат Лиам", – говорится в сообщении.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Тело артиста обнаружили утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс.

Группа Prodigy должна была приехать в Москву 14 июля. Предполагалось, что она выступит на фестивале Park Live в Парке Горького.

Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990 создал группу The Prodigy. Сначала он участвовал в ней в качестве танцора, но в 1996 году впервые записал сингл как вокалист.

В видео, которое сопровождало сингл Firestarter, Флинт предстал в своем новом образе, ставшим фирменной маркой The Prodigy. Тенденция с вокалом продолжилась в новом сингле Breathe, где он пел с Максимом Реалити.

Группа выпустила семь альбомов, последний из которых вышел в 2018 году. Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы, как FLINT и Clever Brains Fryin.

В 2017 году у коллектива вышло видео на песню Mindfields. Ролик был снят в Воронеже во время гастролей группы по России в 2016 году. В 2018-м The Prodigy выступали в Москве.