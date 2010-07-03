Названа причина смерти солиста The Prodigy

Солист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Об этом говорится в официальном аккаунте группы в Instagram.
"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол и растерян. Сердце разбито... r.i.p. брат Лиам", – говорится в сообщении.
Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Тело артиста обнаружили утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс.
Группа Prodigy должна была приехать в Москву 14 июля. Предполагалось, что она выступит на фестивале Park Live в Парке Горького.
Кит Флинт родился в 1969 году. В 1990 создал группу The Prodigy. Сначала он участвовал в ней в качестве танцора, но в 1996 году впервые записал сингл как вокалист.
В видео, которое сопровождало сингл Firestarter, Флинт предстал в своем новом образе, ставшим фирменной маркой The Prodigy. Тенденция с вокалом продолжилась в новом сингле Breathe, где он пел с Максимом Реалити.
Группа выпустила семь альбомов, последний из которых вышел в 2018 году. Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами, включая такие группы, как FLINT и Clever Brains Fryin.
В 2017 году у коллектива вышло видео на песню Mindfields. Ролик был снят в Воронеже во время гастролей группы по России в 2016 году. В 2018-м The Prodigy выступали в Москве.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.