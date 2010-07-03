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17:25

DJ Грув посетит похороны солиста The Prodigy Кита Флинта

утраты

17:25

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Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Известный российский музыкант Евгений Рудин (DJ Грув) сообщил, что планирует посетить похороны солиста группы The Prodigy Кита Флинта. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

Он отметил, что похороны, вероятнее всего, пройдут в субботу, 9 марта. Рудин добавил, что хорошо знал Флинта.

DJ Грув также сообщил, что посвятит солисту The Prodigy выпуск своей авторской передачи на радио.

О смерти Кита Флинта стало известно 4 марта. Тело музыканта обнаружили в его доме в Данмоу (графство Эссекс, Великобритания). Позднее участник группы Лиэм Хоулетт сообщил, что Флинт покончил с собой.

Британская электронная группа должна была приехать в Москву 14 июля текущего года и выступить на фестивале Park Live в Парке Горького.

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