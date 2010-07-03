DJ Smash выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста The Prodigy

4 марта на 50-м году жизни умер известный исполнитель Кит Флинт, фронтмен британской электронной группы The Prodigy. Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, поделился с порталом Москва 24 своими воспоминаниями о вокалисте.
"Я еще со школьного времени, как только начал писать электронную музыку, был фанатом группы The Prodigy. У меня вся комната была обвешана плакатами, все альбомы, начиная с Experience, потом был The Fat of the Land", – рассказал DJ Smash.
Я знаю все их треки, смотрел все их концерты, их танцоров, мы смотрели внимательно их движения, изучали, как они работают. Я соболезную, это большая утрата.
DJ Smash
Британский певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс, пишет The Daily Mail со ссылкой на местные правоохранительные органы. Позднее в официальном Instagram группы появилось сообщение о том, что вокалист покончил с собой.
Группа The Prodigy планировала посетить Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live в Парке Горького.
Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он участвовал в ней в качестве танцора, а в 1996 году записал сингл как вокалист.
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