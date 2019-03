DJ Smash выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста The Prodigy

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

4 марта на 50-м году жизни умер известный исполнитель Кит Флинт, фронтмен британской электронной группы The Prodigy. Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, поделился с порталом Москва 24 своими воспоминаниями о вокалисте.

"Я еще со школьного времени, как только начал писать электронную музыку, был фанатом группы The Prodigy. У меня вся комната была обвешана плакатами, все альбомы, начиная с Experience, потом был The Fat of the Land", – рассказал DJ Smash.





DJ Smash Я знаю все их треки, смотрел все их концерты, их танцоров, мы смотрели внимательно их движения, изучали, как они работают. Я соболезную, это большая утрата.

Британский певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс, пишет The Daily Mail со ссылкой на местные правоохранительные органы. Позднее в официальном Instagram группы появилось сообщение о том, что вокалист покончил с собой.

Группа The Prodigy планировала посетить Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live в Парке Горького.

Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он участвовал в ней в качестве танцора, а в 1996 году записал сингл как вокалист.