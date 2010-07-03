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16:53

Яна Чурикова трогательно прокомментировала смерть вокалиста The Prodigy

утраты культура

16:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT смерть вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

"Школа, потом институт, и, конечно, телеканал MTV и концерт Prodigy – это такие вещи, которые из генетической памяти нашего поколения стереть достаточно сложно", – подчеркнула Чурикова. Она призналась, что никогда не общалась с Китом Флинтом лично, но всегда воспринимала его как "близкого друга".

По словам телеведущей, один за другим умирают знаковые для ее поколения люди, поэтому "должен был сформироваться какой-то иммунитет, но его нет". "Когда уходит часть тебя, часть твоего детства и юности – это по-прежнему больно", – заявила Чурикова.

Она пояснила, что для нее творчество вокалиста The Prodigy – больше, чем музыка. "Есть ощущение, что какие-то вещи должны быть с тобой всегда. Кит Флинт производил впечатление вечного человека", – подчеркнула телеведущая.

Ранее сообщалось, что вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Как уточняется в официальном аккаунте группы в Instagram, исполнитель покончил с собой. Тело Флинта обнаружили 4 марта в его доме в Данмоу в графстве Эссекс.

Группа The Prodigy планировала посетить Москву 14 июля. Она должна была принять участие в фестивале Park Live в Парке Горького.

утраты культура

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